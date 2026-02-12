Questa sera il Ravenna affronta la Ternana in trasferta, la seconda consecutiva in Umbria dopo il pareggio di Perugia. La squadra vuole partire subito forte, consapevole dell’importanza di una buona prestazione per restare in corsa. I giocatori sono determinati a portare a casa i tre punti e dimostrare di saper reagire alle sfide esterne.

Seconda trasferta umbra consecutiva per il Ravenna, che dopo il pari di Perugia andrà a far visita alla Ternana. Questa sera alle 20.30 i giallorossi proveranno a dar continuità al successo interno contro il Carpi dell’ultima giornata per mantenere la scia dell’Arezzo (impegnato in trasferta proprio contro la squadra di Cassani) e mantenere la distanza di sicurezza sull’Ascoli, che nell’infrasettimanale ospiterà la Torres. "I ragazzi stanno bene, dobbiamo riprendere la strada del girone d’andata – spiega l’allenatore del Ravenna Marco Marchionni –. La Ternana è una squadra con elementi forti, sta attraversando un periodo particolare ma possono creare delle difficoltà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ravenna di scena a Terni: "Dovremo partire forte"

Il rettore Massimiliano Marianelli sottolinea l'importanza di rafforzare l'identità locale, affermando che l'università di Perugia cresce in parallelo a Terni.

