Grande Fratello Rasha esce dalla Casa e spiazza tutti sui social | cosa ha detto su Omer

Durante la semifinale la coppia più discussa del Grande Fratello si divide tra accuse e tensioni. Rasha esce al televoto e, appena tornata a casa, pubblica un messaggio ai suoi fan. Durante la semifinale di ieri sera del Grande Fratello è arrivata la conferma della rottura tra Omer Elomari e Rasha Youne. Dopo una settimana di continue punzecchiature, i due gieffini sembrano aver definitivamente preso strade diverse. Rasha è stata poi eliminata al televoto flash contro Grazia Kledi e, una volta tornata a casa, con una sua mossa social ha lasciato i fan senza parole. Il faccia a faccia tra Rasha e Omer Lo scontro tra i due concorrenti è stato tra i momenti più intensi della puntata.

