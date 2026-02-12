Radda in Chianti lavori di manutenzione alla rete idrica di AdF

Radda in Chianti si prepara a un’interruzione dell’acqua mercoledì 18 febbraio. La rete idrica di AdF subirà lavori di manutenzione, che provocheranno disagi per chi vive nel paese. L’erogazione dell’acqua sarà sospesa temporaneamente, quindi i residenti dovranno organizzarsi per il giorno stesso. Nessun’altra soluzione immediata è stata annunciata, e le autorità invitano a fare scorte di acqua in anticipo.

Radda in Chianti a secco: lavori sulla rete idrica, disagi previsti per mercoledì 18 febbraio. Radda in Chianti si prepara a un’interruzione temporanea della fornitura idrica. L’Acquedotto del Fiora (AdF) ha programmato lavori di manutenzione sulla rete idrica per mercoledì 18 febbraio, dalle 13:00 alle 17:00, con possibili disagi per residenti e attività commerciali in diverse zone del paese. L’intervento è necessario per garantire l’efficienza e la continuità del servizio, ma solleva preoccupazioni per le possibili ripercussioni sulla vita quotidiana. Un’area vasta interessata dai lavori. L’intervento di AdF si concentrerà in particolare su viale XI Febbraio, ma l’impatto potrebbe estendersi a un’area ben più ampia.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Radda in Chianti Viabilità, modifiche per consentire l'effettuazione di urgenti opere di manutenzione alla rete idrica Dal 11 al 18 dicembre, a Copparo, via Alighieri sarà interessata da un senso unico alternato per urgenti lavori di manutenzione alla rete idrica eseguiti da Cadf. Lavori alla rete idrica, sospesa l'erogazione di acqua potabile: i dettagli Per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, la società Cadf ha annunciato la sospensione dell'erogazione di acqua potabile prevista per martedì 16. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Radda in Chianti Argomenti discussi: Radda in Chianti, lavori di manutenzione alla rete idrica; Radda in Chianti, manutenzione idrica in viale XI Febbraio; Dal Centro per l’Impiego di San Casciano 71 offerte di lavoro (e tirocini) nel Chianti; Sedici Comuni del Senese ora sono montani. Radda in Chianti, lavori di manutenzione alla rete idricaI lavori di manutenzione di AdF sulla rete idrica di Radda in Chianti martedì 10 febbraio dalle 9.30 alle 13 in viale XI Febbraio ... sienafree.it Radda: riaperto il ponte di Lucarelli sulla Sp 2 bisRADDA IN CHIANTI. In seguito alla comunicazione della conclusione degli interventi strutturali per la messa in sicurezza del ponte in località ... ilcittadinoonline.it Buongiornooooooooo Paradiso...Toscana Colline di Radda in Chianti Ph @Mario Ventura - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.