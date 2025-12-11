Viabilità modifiche per consentire l' effettuazione di urgenti opere di manutenzione alla rete idrica
Dal 11 al 18 dicembre, a Copparo, via Alighieri sarà interessata da un senso unico alternato per urgenti lavori di manutenzione alla rete idrica eseguiti da Cadf. La modifica temporanea alla viabilità riguarderà il tratto tra via Certosa e il civico 1, garantendo l'esecuzione delle opere di manutenzione in tutta sicurezza.
Per consentire l’effettuazione di urgenti opere di manutenzione alla rete idrica da parte di Cadf, della durata prevista di sette giorni, dall'11 al 18 dicembre a Copparo ci sarà il senso unico alternato in via Alighieri, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Certosa e il civico 1 di via. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Treviso città | Treviso Christmas Run, tutte le modifiche alla viabilità - facebook.com Vai su Facebook