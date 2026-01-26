Aurora Ramazzotti presenta “Questa non è un’intervista”, un podcast che, dal 28 gennaio 2026, offre un nuovo spazio di confronto tra giochi, ospiti e conversazioni senza filtri, riflettendo la sua volontà di innovare e uscire dagli schemi tradizionali. Un progetto che si rivolge a chi cerca contenuti autentici e originali, mantenendo uno stile sobrio e naturale.

Aurora Ramazzotti torna con un nuovo progetto tutto suo e lo fa nel modo più coerente possibile con la sua identità: rompendo gli schemi. Dal 28 gennaio 2026 sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “Questa non è un’intervista”, il nuovo podcast di Aurora: un format ibrido e non convenzionale che mescola linguaggi diversi, alterna chiacchiere e rubriche, e soprattutto evita la classica dinamica domanda-risposta in favore di qualcosa di più leggero, imprevedibile e autentico. Annunciato il 26 gennaio 2026, il podcast si presenta come un’esperienza di intrattenimento “sempre nuova” con ospiti del mondo dello show business, che verranno svelati settimana dopo settimana. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Aurora Ramazzotti lancia “Questa non è un’intervista”: dal 28 gennaio 2026 il nuovo podcast “non convenzionale” tra giochi, ospiti e chiacchiere senza filtri

