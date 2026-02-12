Scritto nel 2006, Prix Molière e Tony Award, e continuamente allestito sui palcoscenici di Parigi, Londra e New York, "Le Dieu du Carnage" deve il suo successo all’omonimo film con la regia di Roman Polanski. Il testo della drammaturga, scrittrice, attrice e sceneggiatrice francese Yasmina Reza non finisce di divertire, inquietare e irritare: sospesa fra satira ed empatica commiserazione per i suoi protagonisti, la commedia ha saputo mantenere fino a oggi la sua forza intatta. Domenica 15 febbraio alle ore 16 sul palco del Teatro Ermanno Fabbri di Vignola è atteso l’adattamento teatrale con la regia di Antonio Zavatteri, attore noto al grande pubblico grazie alla serie Gomorra, anche in scena insieme a Francesca Agostini, Andrea Di Casa e Alessia Giuliani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quando il dio del massacro si nasconde in un salotto parigino

Approfondimenti su Parigi Londra

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Parigi Londra

Argomenti discussi: Quando il dio del massacro si nasconde in un salotto parigino; Zambia. Quando la povertà spalanca a Dio; Quando Dio chiede il bis; Cristianesimo impaziente: non oppio dei popoli ma profezia e creatività!.

Bellezza: quando Dio «seduce»Il testo qui di seguito compare sul numero di febbraio del mensile di Avvenire dedicato al Giubileo La PORTAperta.Ci innamoriamo e amiamo solo per la bellezza. Nessuno di noi ha desiderato ... avvenire.it

LETTURE/ Péguy e Grossman, quando la Cristianità è finita occorre interpellare direttamente DioBeato chi rimanda, direbbe Péguy, lasciando a Dio il compito che tocca solo a Lui, guidandoci con la Sua speranza bambina ... ilsussidiario.net

Di nuovo in piazza, ieri, in solidarietà con la popolazione iraniana contro la quale, dopo il massacro di manifestanti dell’8 e 9 gennaio, le autorità hanno scatenato una feroce campagna per impedire ulteriori espressioni di dissenso e nascondere i crimini comp - facebook.com facebook