Quando il dio del massacro si nasconde in un salotto parigino
Scritto nel 2006, Prix Molière e Tony Award, e continuamente allestito sui palcoscenici di Parigi, Londra e New York, "Le Dieu du Carnage" deve il suo successo all’omonimo film con la regia di Roman Polanski. Il testo della drammaturga, scrittrice, attrice e sceneggiatrice francese Yasmina Reza non finisce di divertire, inquietare e irritare: sospesa fra satira ed empatica commiserazione per i suoi protagonisti, la commedia ha saputo mantenere fino a oggi la sua forza intatta. Domenica 15 febbraio alle ore 16 sul palco del Teatro Ermanno Fabbri di Vignola è atteso l’adattamento teatrale con la regia di Antonio Zavatteri, attore noto al grande pubblico grazie alla serie Gomorra, anche in scena insieme a Francesca Agostini, Andrea Di Casa e Alessia Giuliani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
