Maignan alla vigilia di Napoli-Milan | Mi sento bene | do il massimo per squadra club e tifosi
Mike Maignan, portiere del Milan, si prepara per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Alla vigilia dell'importante appuntamento, ha dichiarato di sentirsi in forma e di impegnarsi al massimo per la squadra, il club e i tifosi.
Mike Maignan, portiere rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' alla vigilia di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
MEDIASET - Milan, Maignan: "Partita difficile per entrambe le squadre, giochiamo sempre per vincere e dobbiamo dare il massimo" - Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset, alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli. napolimagazine.com
Maignan glissa sul rinnovo col Milan: "Il mio futuro fa parlare, ma ciò non mi deve disturbare" - Tutto pronto per l'inizio della Supercoppa Italiana, con il programma da Riyadh che prevede domani la semifinale tra Napoli e Milan (venerdì. tuttomercatoweb.com
Le parole di Massimiliano Allegri e Mike Maignan alla vigilia della sfida di Supercoppa contro il Napoli. - facebook.com facebook
! Rossoneri arrivati a Riad! Domani giornata di vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Napoli: alle ore 11 italiane la conferenza di Allegri e Maignan, alle ore 17 l'allenamento di rifinitura @PietroMazzara x.com
