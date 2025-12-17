Maignan alla vigilia di Napoli-Milan | Mi sento bene | do il massimo per squadra club e tifosi

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mike Maignan, portiere del Milan, si prepara per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Alla vigilia dell'importante appuntamento, ha dichiarato di sentirsi in forma e di impegnarsi al massimo per la squadra, il club e i tifosi.

maignan alla vigilia di napoli milan mi sento bene do il massimo per squadra club e tifosi

© Pianetamilan.it - Maignan alla vigilia di Napoli-Milan: “Mi sento bene: do il massimo per squadra, club e tifosi”

Mike Maignan, portiere rossonero, ha parlato a 'SportMediaset' alla vigilia di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Conferenza Napoli-Milan, le parole di Maignan alla vigilia | LIVE News

Leggi anche: Nkunku: “Mi sento a mio agio, sono felice di giocare nel Milan. Napoli? Sono pronto”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

MAIGNAN DÀ INDIZI SUL FUTURO ALLEGRI SVELA TUTTO PRIMA DI NAPOLI-MILAN CONFERME DI MERCATO ?

Video MAIGNAN DÀ INDIZI SUL FUTURO ALLEGRI SVELA TUTTO PRIMA DI NAPOLI-MILAN CONFERME DI MERCATO ?

maignan vigilia napoli milanMEDIASET - Milan, Maignan: "Partita difficile per entrambe le squadre, giochiamo sempre per vincere e dobbiamo dare il massimo" - Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sport Mediaset, alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli. napolimagazine.com

maignan vigilia napoli milanMaignan glissa sul rinnovo col Milan: "Il mio futuro fa parlare, ma ciò non mi deve disturbare" - Tutto pronto per l'inizio della Supercoppa Italiana, con il programma da Riyadh che prevede domani la semifinale tra Napoli e Milan (venerdì. tuttomercatoweb.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.