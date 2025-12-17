Maignan alla vigilia di Napoli-Milan | Mi sento bene | do il massimo per squadra club e tifosi

Mike Maignan, portiere del Milan, si prepara per la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Alla vigilia dell'importante appuntamento, ha dichiarato di sentirsi in forma e di impegnarsi al massimo per la squadra, il club e i tifosi.

Maignan glissa sul rinnovo col Milan: "Il mio futuro fa parlare, ma ciò non mi deve disturbare" - Tutto pronto per l'inizio della Supercoppa Italiana, con il programma da Riyadh che prevede domani la semifinale tra Napoli e Milan (venerdì. tuttomercatoweb.com

Le parole di Massimiliano Allegri e Mike Maignan alla vigilia della sfida di Supercoppa contro il Napoli. - facebook.com facebook

! Rossoneri arrivati a Riad! Domani giornata di vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Napoli: alle ore 11 italiane la conferenza di Allegri e Maignan, alle ore 17 l'allenamento di rifinitura @PietroMazzara x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.