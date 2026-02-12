Il sindaco Valerio Vesprini parla di presenza alla fiera di Milano. Ricorda che, oltre i risultati, era importante esserci e incontrare i principali esperti del settore. La città punta a rafforzare il mercato coperto, il palas e il porto, guardando già alle prossime mosse.

"Al di là di quelli che potrebbero essere i risultati della nostra presenza alla Bit di Milano e sui quali era pressoché proibitivo fare affidamento data la incommensurabile sperequazione esistente tra gli espositori con Porto San Giorgio peso piuma che rischiava il tappeto con i pesi massimi del turismo nazionale e internazionale" così il sindaco Valerio Vesprini che ieri abbiamo raggiunto telefonicamente alla Bit: "In ogni modo – il suo commento -importante era esserci e noi c’eravamo incontrando i maggiori esperti del settore". Con lui a Milano l’assessore Giampiero Marcattili. La nostra telefonata al primo cittadino aveva lo scopo di strappargli qualche indiscrezione rispetto alle comunali, di cui la gente già discute pur restando ancora un anno e mezzo al loro svolgimento E, mentre il tam-tam della politica locale inizia a farsi sentire tra i vicoli, Vesprini dice di avere una sola bussola: i progetti in corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Priorità a mercato coperto, palas e porto"

Approfondimenti su Porto San Giorgio Bit

Dal 11 al 15 gennaio, il Mercato Coperto di Rimini ospiterà le riprese di “Cucina al mercato con Ruben”, programma televisivo su Food Network con lo chef Ruben Bondì.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Porto San Giorgio Bit

Argomenti discussi: Priorità a mercato coperto, palas e porto; Rilancio del Mercato di San Michele: Costalonga si confronta con gli operatori; Cosenza-10/02/2026: Il mercato coperto di Campagna Amica di Cosenza diventa cardioprotetto: EBAT dona un defibrillatore maggiore sicurezza per la comunità.; Cassano All’Ionio-10/02/2026: Consigliere Bianchi: Acqua, una priorità non rinviabile per Sibari.

Rilancio del Mercato di San Michele: Costalonga si confronta con gli operatoriAl centro del tavolo oggi, martedì 3 febbraio, strategie per la sosta, decoro urbano e nuove tutele per il commercio di prossimità. «È prevista la sistemazione di nuove aree di parcheggio nei pressi d ... veneziatoday.it

Il nuovo mercato coperto di Ballarò sta diventando vecchioIl mercato coperto di Ballarò a Palermo, in cui i tradizionali mercatari dovrebbero vendere pesce e ortaggi, è vuoto. I 33 stalli allestiti per i banconi sono chiusi, i lavandini per sciacquare il ... ilpost.it

Vertenza #Enel: riapriamo il confronto su Rete e Gruppo (Generazione, Enel X, Mercato) Priorità: tavoli regionali, cronoprogramma concessioni/welfare/smart working, verifica org/esternalizzazioni. Basta scelte unilaterali! Prossimo incontro in via di definizione x.com

Diventa un esperto di Pilates per la Longevità! Il mercato del fitness sta cambiando: la priorità oggi è invecchiare bene, in salute e in movimento. Vuoi acquisire le competenze giuste per guidare i tuoi allievi verso questo obiettivo I-Wellness Pilates Academ - facebook.com facebook