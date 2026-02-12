Il Futuro di Prime Video | La presentazione degli International Originals e le Novità del 2026

Il futuro di Prime Video si fa più ricco. La piattaforma annuncia una serie di nuovi International Originals in arrivo nel 2026, puntando su produzioni locali di alta qualità. La presentazione ufficiale ha attirato l’attenzione di molti, con l’azienda che promette contenuti diversi e più vicini alle preferenze di ogni paese. La concorrenza nel settore dell’intrattenimento digitale si fa sempre più agguerrita, e Prime Video si prepara a sfidare gli altri con un’offerta ampliata e più diversificata.

Il mercato dell’intrattenimento digitale sta vivendo una trasformazione radicale: il baricentro del successo non è più confinato agli studi di Hollywood. Durante l’ultimo attesissimo showcase “Prime Video Presents: International Originals”, tenutosi a Londra, Amazon MGM Studios ha tracciato la rotta per il 2026, celebrando un cambio di paradigma senza precedenti. La parola d’ordine è chiara: le storie nate in mercati locali sono ormai i nuovi motori della crescita globale. Sotto la guida strategica di Kelly Day (VP di Prime Video International) e la visione creativa di Nicole Clemens (VP degli International Originals), il colosso di Seattle ha confermato che il futuro della piattaforma risiede nell’abbattimento sistematico delle barriere linguistiche e geografiche, puntando su una produzione che unisce qualità cinematografica e risonanza culturale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

