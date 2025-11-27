La decima giornata del girone A di Prima categoria che ha visto rinviate per il maltempo due gare ha fatto registrare quattro vittorie (tutte casalinghe) e due pareggi. A guidare la classifica il Pantano reduce dal successo al ‘Tonino Benelli’ contro i ‘cugini’ del Muraglia. Dietro a meno 1 la Falco Acqualagna, al terzo posto a 5 lunghezze l’ Atletico Mondolfo che comunque ha da recuperare una partita così come il Montecalvo, quarto a meno 6 dalla capolista. All’ultimo posto con 3 punti la Delfino Fano. I numeri. L’Avis Sassocorvaro dopo 5 risultati utili consecutivi (4 vittorie) è reduce da due sconfitte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Prima Osteria Nuova applaude Bonci