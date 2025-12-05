Cara Venezia…! | la denuncia di Massimo Martire sui prezzi fuori controllo in Laguna

“Cara Venezia.!” è il titolo del video pubblicato sui social da Massimo Martire, conduttore di Canale Italia, in cui punta il dito contro quelli che definisce i prezzi ormai “fuori controllo” nella città lagunare. Nel filmato, Martire racconta la sua esperienza tra consumazioni e servizi dal costo, a suo dire, spropositato. Il video ha rapidamente raccolto condivisioni e commenti, riaccendendo il dibattito sul caro-vita nelle città a forte vocazione turistica e sulle difficoltà di conciliare accoglienza, sostenibilità economica e tutela dei residenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

