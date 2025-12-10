Albergatore strozzato dai prestiti | un altro processo per il ragioniere-usuraio
Gabro Panfili, 79 anni di Laglio, è tornato in tribunale accusato di usura. Il ragioniere, coinvolto in un nuovo procedimento, si trova al centro di un caso giudiziario che mette in luce le difficoltà di un albergatore strozzato dai prestiti. La vicenda si aggiunge a un quadro di tensioni e controversie legate alle attività finanziarie dell'uomo.
Laglio (Como), 10 dicembre 2025 – È comparso ancora davanti ai giudici per rispondere di usura Gabro Panfili, 79 anni di Laglio. Dopo aver patteggiato 5 anni di reclusione nel 2021, si è aperto ieri un nuovo processo, per una sola imputazione rimasta esclusa dall’ultimo procedimento. A fronte del rilascio di cambiali o assegni post datat i a titolo di garanzia, avrebbe ottenuto dal socio di una realtà alberghiera della provincia di Sondrio, interessi variabili tra il 10 e 12 per cento, nel periodo tra 2009 e 2014. In particolare, per un pr estito di circa 25mila euro, avrebbe chiesto la restituzione con un tasso bimestrale del 10 per cento, equivalente al 60 per cento annuo, con le seguenti modalità: o gni 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Albergatore strozzato dai prestiti: un altro processo per il ragioniere-usuraio - Il professionista di Laglio già nel 2021 aveva patteggiato cinque anni per lo stesso reato. ilgiorno.it scrive
