Preghiera della sera 12 Dicembre 2025 | Fammi conoscere la vera ricchezza

La preghiera della sera del 12 dicembre 2025 ci invita a riflettere sulla vera ricchezza che arricchisce la nostra vita. Recitarla ci aiuta a trovare serenità e consapevolezza, portando alla luce i valori più autentici e duraturi. Un momento di introspezione per concludere la giornata con gratitudine e speranza.

Fammi conoscere la vera ricchezza”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it

preghiera della sera 12 dicembre 2025 fammi conoscere la vera ricchezza

