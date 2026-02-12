Poste e Ministero Esteri siglano un protocollo d' intesa per promuovere export italiano il servizio – Il video

Poste Italiane e il Ministero degli Esteri hanno firmato un protocollo d’intesa a Roma. L’obiettivo è aiutare le piccole e medie imprese italiane a esportare di più, rafforzando il marchio Made in Italy. Il nuovo accordo punta a creare collaborazioni logistiche più efficaci, all’interno del piano promosso dalla Farnesina.

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 Poste Italiane e Ministero degli Esteri hanno firmato a Roma un protocollo d'intesa per sostenere l'export delle PMI italiane, rafforzando il Made in Italy attraverso nuove sinergie logistiche nell'ambito del Piano d'azione per l'export promosso dalla Farnesina. Courtesy: TgPoste Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Poste e Ministero Esteri siglano un protocollo d'intesa per promuovere export italiano, il servizio

