Poste e Ministero Esteri siglano un protocollo d' intesa per promuovere export italiano il servizio – Il video

Da open.online 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane e il Ministero degli Esteri hanno firmato un protocollo d’intesa a Roma. L’obiettivo è aiutare le piccole e medie imprese italiane a esportare di più, rafforzando il marchio Made in Italy. Il nuovo accordo punta a creare collaborazioni logistiche più efficaci, all’interno del piano promosso dalla Farnesina.

(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 Poste Italiane e Ministero degli Esteri hanno firmato a Roma un protocollo d’intesa per sostenere l’export delle PMI italiane, rafforzando il Made in Italy attraverso nuove sinergie logistiche nell’ambito del Piano d’azione per l’export promosso dalla Farnesina. Courtesy: TgPoste Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Approfondimenti su Poste Esteri

Accordo Regione-ministero degli Esteri per promuovere export, investimenti e filiere produttive siciliane

Montefredane, siglato un protocollo d'intesa con WindTre per promuovere la trasformazione digitale

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Poste e Ministero Esteri siglano un protocollo d'intesa per promuovere export italiano, il servizio

Video Poste e Ministero Esteri siglano un protocollo d'intesa per promuovere export italiano, il servizio

Ultime notizie su Poste Esteri

Argomenti discussi: Firma del Protocollo d’Intesa Farnesina-Poste Italiane; Farnesina e Poste Italiane: Siglato il Protocollo d’Intesa per l’Export; Il passaporto ora si può richiedere anche alle Poste: attivi 13 uffici in provincia di Bari; Olimpiadi Milano-Cortina, raffica di attacchi hacker ad alberghi e consolati italiani all'estero. La rivendicazione con l'Orso russo. Tajani: Li abbiamo prevenuti.

poste e ministero esteriPoste e Ministero Esteri siglano un protocollo d'intesa per promuovere export italiano, il servizio(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 Poste Italiane e Ministero degli Esteri hanno firmato a Roma un protocollo d’intesa per sostenere l’export delle PMI italiane, rafforzando il Made in Italy attra ... quotidiano.net

poste e ministero esteriPoste e Ministero Esteri siglano un protocollo d'intesa per promuovere export italiano, il servizio – Il video(Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2026 Poste Italiane e Ministero degli Esteri hanno firmato a Roma un protocollo d’intesa per sostenere l’export delle PMI italiane, rafforzando il Made in Italy attra ... open.online

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.