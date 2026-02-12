Posso iscrivermi a GPS e Corsi abilitanti cosa cambia attenzione ai contratti brevi consigli operativi Il punto di Roberta Vannini UIL

Durante un Question Time, Roberta Vannini della UIL Scuola RUA ha aggiornato su come funzionano le nuove GPS e i corsi abilitanti. Ha spiegato cosa cambia e cosa resta uguale nelle procedure, mettendo in guardia sui contratti brevi e dando qualche consiglio pratico per chi si sta preparando a iscriversi.

Nel corso di un Question Time condotto da Andrea Carlino, Roberta Vannini della UIL Scuola RUA ha fatto il punto sulle novità attese per l’aggiornamento delle GPS e sul legame con i percorsi abilitanti, chiarendo cosa cambia (e cosa no) nelle due procedure. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Roberta Vannini GPS e percorsi abilitanti: guida alle procedure. A cosa fare attenzione. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 10 febbraio alle 14:30 Martedì 10 febbraio alle 14:30, Vannini della Uil Scuola Rua parlerà in diretta delle procedure per i percorsi abilitanti e GPS. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Roberta Vannini Argomenti discussi: GPS 2026: consigliato iscriversi a pieno titolo in seconda fascia e con riserva in prima per abilitazioni e specializzazioni ancora da conseguire. RISPOSTE AI QUESITI; GPS e percorsi abilitanti 2026: guida alle procedure. RISPOSTE AI QUESITI; Gps 2026, si può eliminare un servizio inserito per errore?; GPS 2026: Aggiornamento, Validità delle Certificazioni Precedenti e Inserimento Nuovi Titoli. GPS e percorsi abilitanti: guida alle procedure. A cosa fare attenzione In diretta ora Roberta Vannini (Uil Scuola) su Orizzontescuola - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.