Posso iscrivermi a GPS e Corsi abilitanti cosa cambia attenzione ai contratti brevi consigli operativi Il punto di Roberta Vannini UIL

Da orizzontescuola.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un Question Time, Roberta Vannini della UIL Scuola RUA ha aggiornato su come funzionano le nuove GPS e i corsi abilitanti. Ha spiegato cosa cambia e cosa resta uguale nelle procedure, mettendo in guardia sui contratti brevi e dando qualche consiglio pratico per chi si sta preparando a iscriversi.

Nel corso di un Question Time condotto da Andrea Carlino, Roberta Vannini della UIL Scuola RUA ha fatto il punto sulle novità attese per l’aggiornamento delle GPS e sul legame con i percorsi abilitanti, chiarendo cosa cambia (e cosa no) nelle due procedure. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

