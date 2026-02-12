Dopo più di due anni dall’introduzione del sistema, si torna a parlare di problemi nel porta a porta. Le critiche si concentrano sul fatto che il metodo ha ancora zone critiche e difficoltà organizzative, che non si possono nascondere dietro ai cittadini. La soluzione, invece, non è il tutor o altri sistemi, ma affrontare i problemi alla radice.

"Parlare ancora, a più di due anni dall’adozione del sistema, di ‘zone critiche’, significa certificare, e nemmeno troppo implicitamente, che il porta a porta presenta problemi strutturali e organizzativi che non possono essere bellamente scaricati sui cittadini". Non piace, al coordinatore cittadino di Forza Italia Claudia Severi, l’idea dei ‘tutor ambientali’ che il Comune ha schierato sul territorio dalla settimana scorsa, in accordo con Hera, per contrastare il fenomeno, ancora parecchio diffuso, dell’abbandono ‘selvaggio’ dei rifiuti e della corretta esposizione dei sacchi della differenziata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Porta a porta sbagliato. La soluzione non è il tutor"

Approfondimenti su Porta a Porta Sbagliato

È stata avviata una raccolta firme per chiedere l’implementazione del servizio di raccolta porta a porta nel centro storico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Porta a Porta Sbagliato

Argomenti discussi: Porta a porta sbagliato. La soluzione non è il tutor; ZTL a Porta a Lucca, l'opposizione chiede risposte; Sanremo 2026, Ermal Meta: Canto i figli di tutti, l'Eurovision? Porterei il mio messaggio; Declassamento del lupo: cinque richieste al Senato per fermare una decisione sbagliata, contro la scienza.

Porta Porta, Meloni con la calcolatrice per i dimostrare i numeri della manovra sbaglia i conti: Ho fatto un casinoDa Bruno Vespa a Porta a Porta su Rai 1, per riaffermare la sua versione dei conti sulla sanita, ma quando prende la calcolatrice si sbaglia con le semplici addizioni e sottrazioni e fa un casino ... repubblica.it

Chi ci segue dall’inizio lo ha visto nascere. Il giglio di Quello Sbagliato. Non un semplice elemento grafico, ma un simbolo che porta con sé storia e la nostra identità. Come noi, anche il nostro logo cresce. Si affina. Evolve. Negli ultimi mesi, Daniele @pizzato.d - facebook.com facebook

61'- Tiro completamente sbagliato di Soulé lontanissimo dalla porta dell'Udinese #UdineseRoma 1-0 #ASRoma #ASR #SerieAEnilive #Roma #UdineseRoma x.com