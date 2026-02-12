Polemica sui frangiflutti il comitato accusa il sindaco replica
La situazione a Torchiarolo si scalda di nuovo. Il comitato che difende la costa accusa l’amministrazione comunale di aver rallentato i lavori sui frangiflutti, necessari a proteggere la spiaggia dall’erosione. Il sindaco replica dicendo che sta lavorando per trovare una soluzione condivisa, ma i residenti sono ancora insoddisfatti. La tensione tra le parti resta alta e il dibattito sul futuro della costa continua a tenere banco.
Torchiarolo, la Battaglia per la Costa: Polemiche, Ritardi e un Dialogo Difficile sui Frangiflutti. La costa di Torchiarolo è al centro di una crescente disputa tra l’amministrazione comunale e il Comitato per la tutela della costa, con i residenti preoccupati per l’erosione e i ritardi nella realizzazione dei frangiflutti. La vicenda, che ha visto anche un rifiuto di concedere la sala consiliare per un’assemblea pubblica, solleva interrogativi sulla trasparenza e la partecipazione democratica nella gestione di un’opera cruciale per il futuro del territorio. L’Erosione Avanza, Cresce la Preoccupazione dei Residenti.🔗 Leggi su Ameve.eu
