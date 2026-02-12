Polemica sui frangiflutti il comitato accusa il sindaco replica | Il progetto è pubblico

La tensione tra il comitato e il sindaco di Torchiarolo si fa sentire. Il primo accusa i frangiflutti, chiedendo chiarimenti e modifiche, mentre il secondo ribatte che il progetto è stato reso pubblico e che tutto si svolge nel rispetto delle procedure. La polemica si infiamma sulla spiaggia, dove i cittadini chiedono più trasparenza e confronto. La stagione balneare, invece, sta passando senza una soluzione chiara.

Scontro tra il Comitato per la tutela della costa e l'amministrazione Ciccarese. Sotto accusa il "no" all'aula consiliare e i ritardi dei cantieri Cis. Il sindaco: "I soldi ci sono, aspettiamo la ditta" TORCHIAROLO – Non c'è pace per il litorale di Torchiarolo. Quella che doveva essere la stagione della rinascita per le marine di Lendinuso, Torre San Gennaro e Lido Presepe, si è trasformata in un braccio di ferro istituzionale e sociale. Da una parte il Comitato per la tutela della costa, forte di 1.200 firme; dall'altra il sindaco Elio Ciccarese, che difende l'operato dei suoi uffici e punta il dito contro i tempi tecnici delle ditte.

