Pochi effettivi su mezzi obsoleti | vite in divisa simili per poliziotti e vigili del fuoco in città

In città, poliziotti e vigili del fuoco si trovano a lavorare con mezzi vecchi e pochi in servizio. La mancanza di personale, le infrastrutture datate e le dotazioni spesso insufficienti rendono difficile garantire un servizio efficace. I ritardi nelle manutenzioni complicano ancora di più le operazioni quotidiane, lasciando molti a chiedersi quanto sia sicura e pronta la risposta delle forze dell’ordine in caso di emergenza.

I rappresentanti cittadini di due sindacati – rispettivamente Sap e Conapo – si sono incontrati questa mattina per discutere la situazione. "Poco personale, infrastrutture obsolete, dotazioni inadeguate e ritardi nelle manutenzioni". Servono "risorse adeguate" dalle istituzioni "Troppo poco personale rispetto ai carichi operativi, infrastrutture obsolete, dotazioni inadeguate per servizi continuativi, ritardi nelle manutenzioni ordinarie e straordinarie". Poliziotti e vigili del fuoco insieme, questa mattina, a un incontro sindacale sulle difficoltà che affrontano durante i servizi in città e nella vita in divisa.

