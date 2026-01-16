Vigili del fuoco in sciopero | Mancano uomini e mezzi

I vigili del fuoco hanno proclamato uno sciopero a causa della carenza di personale e mezzi di soccorso. La situazione si aggrava con la revoca dello status di ’sede disagiata’ per il distaccamento di Castelnovo Monti, evidenziando criticità nella gestione e nell’efficienza dei servizi di emergenza. La situazione richiede attenzione e interventi per garantire la sicurezza e l’efficacia delle operazioni di soccorso sul territorio.

Mancanza di personale e mezzi di soccorso e revoca dello status di ’sede disagiata’ per gli operatori del distaccamento di Castelnovo Monti. Questi i motivi alla base dello sciopero dei Vigili del fuoco di Reggio, proclamato per oggi – dalle 16 alle 20 – dalla Fp-Cgil. Il sindacato, che nelle scorse settimane aveva proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori, segnala che l’organico del Comando provinciale prevede sulla carta 71 vigili ’qualificati’, cioè responsabili delle squadre di soccorso e 148 Vigili operativi. I capisquadra sono invece 54 e gli operatori solo 127. A questi si devono sottrarre 11 vigili del fuoco (sette qualificati e quattro operativi) che "usufruiscono di leggi speciali (104, ricongiungimenti familiari, assistenza ai figli minori a 12 anni) o sono in missione permanente e, nonostante risultino in carico al Comando di Reggio, prestano servizio in altri Comandi", spiega la Fp Cgil. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

