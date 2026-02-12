Più follower più voti? Un mito da smontare ecco le strategie degli esperti

Molti pensano ancora che avere più follower sui social porti automaticamente più voti alle elezioni. Ma la realtà mostra un quadro diverso. Rita De Crescenzo può attirare migliaia di persone a Roccaraso, eppure solo poche decine di loro vanno a votare per i suoi candidati. La connessione tra popolarità online e il risultato alle urne non è così diretta come si pensa.

(Adnkronos) – Avere più follower sui social equivale ad avere più voti nelle urne? In passato questa equazione può aver funzionato (caso Obama), ultimamente sembra non reggere molto, basti pensare alla parabola di Rita De Crescenzo che riesce a portare migliaia di persone a Roccaraso ma poche decine a votare per i "suoi" candidati alle . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su Follower Voti

A meno di un mese dall’inizio di Sanremo 2026, la stampa italiana ha avuto modo di ascoltare in anteprima tutte le canzoni in gara.

Le previsioni per il 2026 indicano un aumento dei costi e dei prezzi nel settore moda, con alcune aree più colpite di altre.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Follower Voti

Argomenti discussi: Giusti e i sondaggi sbagliati; Alberto Ravagnani, don Rava si confessa: Non potevo fingere sul celibato. Ecco perché ho lasciato il sacerdozio; Chi deve vincere il Festival di Sanremo 2026? Da Fedez ad Arisa e le alternative (sorprendenti): il sondaggio; Paesi sicuri, Ilaria Salis incita alla rivolta: Non è più un'opzione, ma necessità | Libero Quotidiano.it.

Più follower, più voti? Un mito da smontare, ecco le strategie degli espertiAll'Adnkronos parlano Daniele Cinà, digital strategist di Gualtieri, e Domenico Giordano (Arcadia): 'Il rapporto tra politica e social è cambiato profondamente' ... adnkronos.com

IL SONDAGGIONE DEL CALCIO SVIZZERO Dopo l'ultimo RECAP, è davvero terminato il SONDAGGIONE "VOTATE LA VOSTRA SQUADRA SVIZZERA PREFERITA"! Grazie a tutti voi @follower per aver votato! Siamo soddisfatti dei 230 VOTI pe - facebook.com facebook