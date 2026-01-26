Sanremo 2026 | ecco le canzoni più amate dalla stampa e le pagelle con i voti e la media

A meno di un mese dall’inizio di Sanremo 2026, la stampa italiana ha avuto modo di ascoltare in anteprima tutte le canzoni in gara. Sono state pubblicate le valutazioni e le pagelle con voti e medie, offrendo uno sguardo sulle preferenze e le tendenze emergenti in questa edizione del festival. Ecco un riepilogo delle canzoni più apprezzate e delle opinioni della stampa.

Nella giornata di oggi, a poco meno di un mese dall'inizio del Festival di Sanremo 2026, la stampa italiana ha avuto la possibilità di ascoltare in anteprima tutte le canzoni in gara e ha pubblicato le proprie valutazioni. Abbiamo raccolto i voti assegnati ad alcune testate e agenzie, come Adnkronos, Rockol, Sky Tg24, Vanity Fair, Huffington Post, Il Sole 24 Ore, Il Mattino, La Repubblica e Trash Italiano e abbiamo calcolato la media complessiva di ciascun brano per offrire una panoramica generale delle preferenze della stampa. Dall'analisi emerge chiaramente che tre canzoni hanno ottenuto una media superiore rispetto alle altre.

