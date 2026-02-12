Il mercato dei telefoni pieghevoli si muove verso i modelli in stile libro. Per la prima volta, questi dispositivi superano i classici modelli a conchiglia. Le aziende puntano su schermi più grandi, caratteristiche di fascia alta e una produzione più elevata. La tendenza sembra consolidarsi, con sempre più utenti interessati a smartphone che combinano compattezza e funzionalità avanzate.

lo mercato dei telefoni pieghevoli sta vivendo una forte spinta verso i modelli di tipo book-style, associati a dimensioni maggiori, caratteristiche premium e maggiore capacità produttiva. secondo Counterpoint Research, nel 2026 questa tipologia potrebbe dominare le spedizioni globali, superando la quota raggiunta nel 2025. l’analisi tiene conto anche dell’attuale contesto di memoria e dell’eventuale ingresso di nuovi attori nel segmento. andamento delle tipologie di telefoni pieghevoli nel 2025 e nel 2026. nel 2025 i dispositivi book-style hanno rappresentato circa il 52% delle spedizioni, posizionandosi come la metà del mercato. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Pieghevoli in stile libro potrebbero superare i modelli a conchiglia per la prima volta

Nel mercato dei dispositivi mobili, i pieghevoli in stile libro stanno conquistando sempre più spazio.

Samsung conferma il suo successo nel mercato degli smartphone pieghevoli.

