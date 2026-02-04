Samsung conferma il suo successo nel mercato degli smartphone pieghevoli. Il modello Fold supera le vendite dei Flip, nonostante il prezzo più alto. La strategia dell’azienda si conferma vincente, con sempre più clienti interessati a dispositivi innovativi e versatili. Samsung punta forte sul segmento, raddoppiando gli sforzi e investendo in tecnologie che stanno rivoluzionando il modo di usare il telefono.

Il mercato degli smartphone pieghevoli sta vivendo una svolta epocale, e Samsung non ha intenzione di lasciarsi sfuggire l’occasione. Secondo fonti dell’industria e analisi di settore, l’azienda coreana ha deciso di invertire il trend consolidato: entro la fine del 2026, i modelli Galaxy Z Fold, più costosi e tecnologicamente avanzati, supereranno in volumi di vendita i più accessibili Galaxy Z Flip, nonostante il prezzo più alto. Il dato è rilevante non solo per il settore tecnologico, ma per l’intero ecosistema dell’elettronica di consumo. Le previsioni indicano che Samsung prevede di produrre circa 3,5 milioni di unità del Galaxy Z Fold 8, in arrivo nella seconda metà del 2026, contro i 2,5-3 milioni previsti per il Galaxy Z Flip 8. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung raddoppia scommessa sui phone pieghevoli: Fold supera in vendite i modelli Flip nonostante il costo maggiore

Approfondimenti su Samsung Fold

Questa mattina in negozio sono arrivati i nuovi smartphone pieghevoli.

Dopo il successo del Galaxy Z Fold 7, Samsung potrebbe puntare di nuovo forte sui dispositivi pieghevoli con il Galaxy Z Fold 8.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Samsung Fold

Samsung raddoppia: il Galaxy Z Fold 8 sarà realizzato in due variantiSecondo le informazioni diffuse da ETNews, Samsung starebbe lavorando a due varianti del Galaxy Z Fold 8 (oltre al tri-fold che potrebbe arrivare a breve). Una di queste due varianti potrebbe avere un ... hwupgrade.it