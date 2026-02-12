Il decreto Sicurezza sta rapidamente modificando il modo in cui le forze dell’ordine operano in Italia. La maggioranza al governo, ormai da due anni, insiste nel mettere al centro della sua agenda la sicurezza, spingendo per misure che rafforzano i controlli e le sanzioni. Mentre le polemiche aumentano, le prime conseguenze si vedono nelle strade e nelle città, con un approccio che molti considerano sempre più vicino a uno stato di polizia.

La maggioranza che guida dal 2022 il Paese ha sempre fatto della sicurezza una priorità nella sua narrazione. Sinora gli strumenti adottati e i risultati raggiunti sono stati assolutamente inadeguati. Dall’inizio dell’era Meloni si sono susseguiti leggi e provvedimenti normativi che non hanno, da una parte, per nulla migliorato la sicurezza delle persone, ma anzi hanno reso più complicata l’azione della magistratura e delle forze di polizia; dall’altra parte, ristretto gli spazi di libertà con una crescente criminalizzazione del dissenso. Di fronte alla incapacità del governo e della sua maggioranza di offrire risposte concrete ad una insicurezza sempre più dilagante in tutto il Paese, è cominciata la propaganda politica fuorviante e pericolosa, del tipo: le forze dell’ordine arrestano e la magistratura scarcera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché il decreto Sicurezza accelera il cammino verso lo stato di polizia

Il segretario della CGIL, Maurizio Landini, non le manda a dire.

Il Decreto Sicurezza ha suscitato diverse reazioni politiche, con la sinistra che lo ha criticato aspramente, definendolo una sorta di statalismo autoritario e repressivo.

Argomenti discussi: Decreto sicurezza. Fra il dire e il fare c’è di mezzo la Costituzione (di F. Olivo); Dal Cdm sì al nuovo pacchetto sicurezza. Meloni: serve un approccio più duro; Sicurezza, Meloni prepara la stretta nel decreto: scudo penale esteso e fermo preventivo di almeno 12 ore per chi ha precedenti specifici e va a protestare; 'Decreto Torino', il Governo Meloni approva il pacchetto sicurezza dopo gli scontri per Askatasuna.

