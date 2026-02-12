Pensioni cos'è la ricongiunzione contributiva | quanto costa e quali lavoratori possono richiederla

Da fanpage.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 9 febbraio 2026, chi ha versato contributi sia alla Gestione separata Inps che a una cassa professionale potrà unificare tutti i versamenti in un’unica gestione. La misura riguarda lavoratori come avvocati, medici, ingegneri e liberi professionisti senza cassa. La nuova normativa permette di semplificare il calcolo e la gestione delle pensioni, ma bisogna fare i conti con i costi e i requisiti richiesti.

Dal 9 febbraio 2026 chi ha versato contributi sia alla Gestione separata Inps (ad esempio come collaboratore o libero professionista senza cassa) sia a una cassa professionale obbligatoria (come avvocati, ingegneri, medici, commercialisti) può riunire tutti i versamenti in un'unica gestione. Ecco come funziona la ricongiunzione, quanto costa e quali limiti bisogna conoscere.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Pensioni Ricongiunzione

Servizio militare volontario: cos'è, quanto costa, quali problemi pone e – soprattutto – chi ci sta pensando in Europa

Cos’è la tassa per gli abbracci: quanto costa a Londra la sosta in aeroporto per salutare chi parte

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Pensioni Ricongiunzione

Argomenti discussi: Pensioni, novità ricongiunzione contributiva: cos'è e come funziona; Come cambia l’assegno sociale nel 2026?; Pensioni Professionisti: come fare il ricongiungimento dei contributi; La ricongiunzione dei contributi da gestione separata Inps ed Enpam. L'informativa Anaao.

pensioni cos è laPensioni, cos’è la ricongiunzione contributiva: quanto costa e quali lavoratori possono richiederlaDal 9 febbraio 2026 chi ha versato contributi sia alla Gestione separata Inps (ad esempio come collaboratore o libero professionista senza cassa) sia a ... fanpage.it

Pensioni, via libera dell’Inps alla ricongiunzione contributiva: ecco come funzionaLeggi su Sky TG24 l'articolo Pensioni, via libera dell’Inps alla ricongiunzione contributiva: ecco come funziona ... tg24.sky.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.