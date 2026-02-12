Pensioni cos'è la ricongiunzione contributiva | quanto costa e quali lavoratori possono richiederla

Dal 9 febbraio 2026, chi ha versato contributi sia alla Gestione separata Inps che a una cassa professionale potrà unificare tutti i versamenti in un’unica gestione. La misura riguarda lavoratori come avvocati, medici, ingegneri e liberi professionisti senza cassa. La nuova normativa permette di semplificare il calcolo e la gestione delle pensioni, ma bisogna fare i conti con i costi e i requisiti richiesti.

