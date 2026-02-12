Pensioni cos'è la ricongiunzione contributiva | quanto costa e quali lavoratori possono richiederla
Dal 9 febbraio 2026, chi ha versato contributi sia alla Gestione separata Inps che a una cassa professionale potrà unificare tutti i versamenti in un’unica gestione. La misura riguarda lavoratori come avvocati, medici, ingegneri e liberi professionisti senza cassa. La nuova normativa permette di semplificare il calcolo e la gestione delle pensioni, ma bisogna fare i conti con i costi e i requisiti richiesti.
Dal 9 febbraio 2026 chi ha versato contributi sia alla Gestione separata Inps (ad esempio come collaboratore o libero professionista senza cassa) sia a una cassa professionale obbligatoria (come avvocati, ingegneri, medici, commercialisti) può riunire tutti i versamenti in un'unica gestione. Ecco come funziona la ricongiunzione, quanto costa e quali limiti bisogna conoscere.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Pensioni Ricongiunzione
Servizio militare volontario: cos'è, quanto costa, quali problemi pone e – soprattutto – chi ci sta pensando in Europa
Cos’è la tassa per gli abbracci: quanto costa a Londra la sosta in aeroporto per salutare chi parte
Ultime notizie su Pensioni Ricongiunzione
Argomenti discussi: Pensioni, novità ricongiunzione contributiva: cos'è e come funziona; Come cambia l’assegno sociale nel 2026?; Pensioni Professionisti: come fare il ricongiungimento dei contributi; La ricongiunzione dei contributi da gestione separata Inps ed Enpam. L'informativa Anaao.
Pensioni, cos’è la ricongiunzione contributiva: quanto costa e quali lavoratori possono richiederlaDal 9 febbraio 2026 chi ha versato contributi sia alla Gestione separata Inps (ad esempio come collaboratore o libero professionista senza cassa) sia a ... fanpage.it
Pensioni, via libera dell’Inps alla ricongiunzione contributiva: ecco come funzionaLeggi su Sky TG24 l'articolo Pensioni, via libera dell’Inps alla ricongiunzione contributiva: ecco come funziona ... tg24.sky.it
#Pensioni, per i professionisti scatta la ricongiunzione nella gestione separata x.com
Svolta per il cumulo ai fini pensionistici: al via la ricongiunzione dei contributi professionali nelle casse private verso la Gestione Separata INPS. Online le istruzioni per i calcolo dei costi. - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.