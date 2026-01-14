Cos'è la tassa per gli abbracci | quanto costa a Londra la sosta in aeroporto per salutare chi parte

Da fanpage.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata ribattezzata "hug tax" ossia la "tassa per gli abbracci": a Londra fermarsi per salutare i parenti in partenza o per aiutarli con le valigie, costa. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Arriva la “tassa sugli abbracci” in aeroporto: ecco quanto costa fermarsi per salutare i propri cari, la mappa

Leggi anche: Cos’è la tassa sull’oro che Lega e FI vogliono mettere in Manovra, chi la deve pagare e quanto costa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

cos 232 tassa abbracciCos’&#232; la tassa per gli abbracci: quanto costa a Londra la sosta in aeroporto per salutare chi parte - È stata ribattezzata "hug tax" ossia la "tassa per gli abbracci": a Londra fermarsi per salutare i parenti in partenza o per aiutarli ... fanpage.it

cos 232 tassa abbracciLa nuova tassa sugli abbracci negli aeroporti britannici fa scalpore: fino a 10 sterline per salutare amici e parenti - Dal 2026 accompagnare amici o parenti in auto negli aeroporti britannici costa: fino a 10 sterline, la “tassa sugli abbracci”. greenme.it

cos 232 tassa abbracciRincari negli aeroporti di Londra: cosa c’&#232; di vero sulla “tassa per gli abbracci” - Dal 1° gennaio 2026, accompagnare qualcuno negli aeroporti inglesi ha un costo: i prezzi di Heathrow, Gatwick e London City e le differenze con l’Italia. quifinanza.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.