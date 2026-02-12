Pensioni aumenti da marzo Taglio Irpef conguaglio arretrati | le simulazioni

Da ilmessaggero.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire da marzo, gli pensionati riceveranno un cedolino più pesante. Gli aumenti sono legati all’entrata in vigore del taglio dell’Irpef, previsto dalla manovra. Le prime simulazioni indicano che molti riceveranno un incremento, anche grazie ai conguagli arretrati.

Con il cedolino di marzo, molti pensionati vedranno un incremento netto nelle loro buste paga, grazie al taglio dell’Irpef introdotto dalla nuova riforma fiscale.

Da marzo l'Inps applicherà il taglio della seconda aliquota Irpef sulle pensioni.

Pensioni, aumenti da marzo 2026 grazie a taglio Irpef: importi e a chi spettanoL’adeguamento fiscale parte con il cedolino di marzo. E, tra l’altro, sempre a marzo l’Inps versa anche i conguagli arretrati relativi a gennaio e febbraio, determinando un accredito più alto una ... tg24.sky.it

