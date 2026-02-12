Pensioni aumenti da marzo Taglio Irpef conguaglio arretrati | le simulazioni

A partire da marzo, gli pensionati riceveranno un cedolino più pesante. Gli aumenti sono legati all’entrata in vigore del taglio dell’Irpef, previsto dalla manovra. Le prime simulazioni indicano che molti riceveranno un incremento, anche grazie ai conguagli arretrati.

Con il cedolino di marzo, molti pensionati vedranno un incremento netto nelle loro buste paga, grazie al taglio dell’Irpef introdotto dalla nuova riforma fiscale.

Da marzo l'Inps applicherà il taglio della seconda aliquota Irpef sulle pensioni.

