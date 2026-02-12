Pedone di 27 anni investito in via Gallio a Como

Questa mattina a Como un uomo di 27 anni è stato investito mentre attraversava via Gallio. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8, ma al momento non sono ancora chiare le cause. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno portato il pedone in ospedale, mentre la polizia sta raccogliendo le prime testimonianze per ricostruire la dinamica.

Incidente questa mattina, 12 febbraio 2026, in via Gallio a Como, dove un pedone di 27 anni è stato investito poco dopo le 8. L'allarme è scattato nelle prime ore della giornata, in un orario di intenso traffico verso il centro città. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Azzurra di.

