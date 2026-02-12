Parma arriva il ciclone di San Valentino

Venerdì a Parma si era aperto con il sole, ma nel giro di poche ore le nuvole hanno preso il sopravvento. Una perturbazione collegata al ciclone di San Valentino sta portando maltempo sull’Emilia Romagna, e nel weekend attraverserà tutta l’Italia. La pioggia e il vento si intensificano, mentre le autorità invitano alla prudenza.

Dopo un venerdì inizialmente soleggiato, le condizioni andranno rapidamente peggiorando sull'Emilia Romagna per l'arrivo di una perturbazione collegata al ciclone di San Valentino che nel weekend attraverserà l'Italia. Le prime piogge raggiungeranno venerdì sera i settori occidentali della nostra regione e sabato si estenderanno a tutti i restanti settori, risultando anche intensi in prossimità della dorsale appenninica, dove nevicherà oltre i 1000m. Sono previsti accumuli di neve significativi in quota, anche di mezzo metro nell'arco della giornata sulla vetta del Monte Cimone.

