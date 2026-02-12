Meteo Toscana arriva il ciclone di San Valentino

Dopo un venerdì di sole, la Toscana si prepara a cambiare volto. Una perturbazione collegata al ciclone di San Valentino sta arrivando e porterà forti piogge e vento nel weekend. Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com avverte che le condizioni si aggravano rapidamente, e la regione si prepara a affrontare un peggioramento del tempo.

Dopo un venerdì inizialmente soleggiato, spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com, le condizioni andranno peggiorando in Toscana per l'arrivo di una perturbazione collegata al ciclone di San Valentino che nel weekend attraverserà l'Italia. Le prime piogge raggiungeranno venerdì sera le aree costiere della nostra regione e sabato si estenderanno dalle prime ore di sabato a tutti i restanti settori. Sono attesi fenomeni anche forti e temporaleschi, specie nella prima parte della giornata. Tornerà a nevicare sulla dorsale appenninica oltre i 1300m, con accumuli di nevefresca intorno a 30cm sull'Abetone.

