Alfonso Signorini rompe il silenzio dopo settimane di tensioni giudiziarie. In un’intervista pubblica, il conduttore torna a parlare di Corona e di un noto collega della Rai, senza indugi. Le sue parole arrivano in un momento di forte attenzione mediatica, mentre si prepara a riprendere il suo ruolo in tv.

Dopo settimane di silenzio e tensioni giudiziarie, Alfonso Signorini torna a parlare pubblicamente del terremoto mediatico che lo ha investito. Tra accuse, azioni legali e l'autosospensione dagli impegni televisivi, l'ex volto del Grande Fratello Vip ha scelto a lungo la linea della discrezione, affidandosi agli avvocati e alla tutela nelle sedi opportune. Ora però, a distanza di tempo, rompe il riserbo e affronta non solo la vicenda che lo contrappone a Fabrizio Corona, ma anche il suo nome finito in una recente polemica che coinvolge un noto giornalista Rai. Alfonso Signorini si espone per la prima volta: tira in ballo Ranucci.

© Donnapop.it - Parla Signorini per la prima volta, le sue parole su Corona e su… un famoso conduttore Rai!

