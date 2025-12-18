Accuse choc di Fabrizio Corona Alfonso Signorini parla per la prima volta

Fabrizio Corona torna al centro dell’attenzione attraverso il suo spazio online, Falsissimo, scatenando nuove polemiche con accuse sorprendenti ai protagonisti della televisione italiana. Alfonso Signorini, invece, decide di rompere il silenzio, affrontando pubblicamente la situazione e offrendo la sua versione dei fatti. Un confronto che promette di tenere banco, tra svelamenti inaspettati e tensioni che si infiammano sui social e non solo.

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé e lo fa dal suo spazio online, Falsissimo, scegliendo ancora una volta il terreno più scivoloso, quello delle accuse frontali ai volti simbolo della televisione italiana. Nel mirino dell’ex re dei paparazzi finisce il Grande Fratello, ma soprattutto chi, secondo lui, ne avrebbe manovrato le dinamiche lontano dalle telecamere, trasformando il reality in qualcosa di molto diverso da un semplice programma di intrattenimento. Un racconto che prende forma puntata dopo puntata, caricato su YouTube, e che ha già acceso un acceso dibattito sul web. Nel corso del video, Corona costruisce una narrazione che ribattezza apertamente come “Sistema Signorini”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: “A letto con Alfonso Signorini”. L’accusa choc di Fabrizio Corona: “Per andare in tv”

Leggi anche: “Io e Alfonso…”. A letto con Signorini per entrare al GF, accusa choc di Fabrizio Corona: concorrente vuota il sacco

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Signorini rompe il silenzio dopo le accuse choc di Corona (e va al contrattacco): cosa ha detto e cosa farà; Falsissimo, Fabrizio Corona lancia accuse choc contro Signorini: “Ecco come si entrava al Grande Fratello”; Corona Signorini, scontro mediatico senza precedenti: le accuse lanciate nel format “Falsissimo” scuotono la TV italiana; Alfonso Signorini, bufera per le pesanti accuse di Fabrizio Corona. E il GF è a rischio.

Signorini rompe il silenzio dopo le accuse choc di Corona (e va al contrattacco): cosa ha detto e cosa farà - Dopo le accuse choc lanciate da Fabrizio Corona, Alfonso Signorini rompe il silenzio e affida tutto ai legali: cosa ha detto e cosa succede ora. libero.it

Le accuse di Fabrizio Corona e la risposta di Alfonso Signorini: «Ho già messo tutto in mano ai miei legali» - L’ex fotografo dei vip, nel suo format Falsissimo, parla di quello che definisce un presunto «sistema Signorini» per entrare al Grande Fratello. vanityfair.it