Alberto Tomba aveva chiesto alle sciatrice italiane di non scendere in pista a Crans Montana pochi giorni prima dei Giochi. L’ex campione aveva previsto i rischi su quella pista, ma nessuno gli aveva dato ascolto. Alla fine, la libera è stata cancellata dopo tre cadute in appena sei discese.

Alberto Tomba aveva chiesto alla squadra azzurra di sci femminile di non presentarsi al cancelletto di partenza della libera di Crans Montana, annullata dopo che tre atlete sono cadute in appena sei discese. Le condizioni della pista e del meteo erano troppo pericolose: la giuria di gara non lo ha capito subito e ne hanno fatto le spese Marte Monsen, Nina Ortlieb e Lindsey Vonn. Tomba invece lo aveva capito subito, come ha svelato in diretta sulla Rai Paolo De Chiesa, ex sciatore della valanga azzurra e oggi commentatore per la televisione pubblica. “Alberto Tomba ha parlato col dt della squadra femminile, Gianluca Rulfi, mettendolo in guardia da questa pista a pochi giorni dalle Olimpiadi”, ha spiegato De Chiesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alberto Tomba aveva messo in guardia da questa pista di Crans Montana a pochi giorni dai Giochi”: il retroscena svelato da Paolo De Chiesa

La discesa libera di Crans Montana è stata annullata all'ultimo minuto.

La discesa di Crans Montana è stata annullata dopo che sei atleti sono caduti in meno di un minuto.

