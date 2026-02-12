Palermo donna accoltellata in strada in centro | si indaga

Una donna è stata accoltellata questa pomeriggio in via Libertà, nel cuore di Palermo. La polizia sta lavorando per capire cosa sia successo e chi ci sia dietro l’aggressione. La strada è stata isolata e le forze dell’ordine stanno ascoltando testimoni e cercando eventuali telecamere di sorveglianza. La donna è stata portata in ospedale, le sue condizioni sono ancora da verificare.

Aggressione in via Libertà: una donna accoltellata a Palermo, indagini in corso. Palermo è scossa dall'aggressione avvenuta oggi pomeriggio in via Libertà, una delle principali arterie del centro città. Una donna di 56 anni è stata accoltellata e soccorsa in codice rosso. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare l'aggressore e chiarire la dinamica dell'accaduto, che ha gettato nel panico i passanti e sollevato interrogativi sulla sicurezza urbana. Dinamica dell'aggressione e soccorso immediato. L'aggressione si è verificata poco dopo l'uscita della vittima da un salone di parrucchieri.

