Il Natale messinese può cominciare acceso l' Albero a Palazzo Zanca | VIDEO
Il Natale messinese ha inizio. Acceso nel pomeriggio l'Albero di Natale a Palazzo Zanca, sede del Comune, che ha anticipato quelli al Teatro Vittorio Emanuele, Piazza del Popolo e Piazza Cairoli, per un momento corale che darà luce all’intera città. Inaugurato il Villaggio di Natale a Piazza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
