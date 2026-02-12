La Lazio supera il Bologna ai rigori e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia. La partita finisce 2-2 nei tempi regolamentari, ma i biancocelesti sono più bravi dal dischetto. Sarri può sorridere, la sua squadra ha dimostrato carattere e freddezza sotto pressione. La sfida si è decisa solo dopo una lunga lotteria di rigori, con i biancocelesti che hanno avuto la meglio sui padroni di casa.

Voti, top e flop della sfida del Dall’Ara, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. I biancocelesti passano il turno ai calci di rigore La Lazio batte il Bologna ai calci di rigore e vola in semifinale di Coppa Italia. I biancocelesti si dimostrano freddi dagli undici metri e grazie ai gol di Nuno Tavares, Dia, Marusic e Taylor, porta a casa la vittoria. Decisivi, per i rossoblù, gli errori di Ferguson e Orsolini. PAGELLE E TABELLINO Bologna-Lazio 1-4 (dcr.): Sarri agguanta la semifinale dal dischetto – calciomercato.it – Ansa Foto I tempi regolamentari terminano 1-1: rossoblù avanti con Castro (che sfrutta un erroraccio di Dia) e biancocelesti che pareggiano ad inizio ripresa con Noslin, che sfrutta un assist di Dele Bashiru. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Bologna-Lazio 2-5 (dcr.): Sarri agguanta la semifinale dal dischetto

Approfondimenti su Bologna Lazio

Il Napoli cade ai rigori contro il Cagliari e saluta la Coppa Italia.

Il Napoli esce sconfitto ai rigori contro il Como e lascia il campo con la testa bassa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Bologna Lazio

Argomenti discussi: Bologna-Parma 0-1, pagelle e tabellino: Ordonez la decide al 95', Pobega e Troilo espulsi, Rowe salta tutti, Dallinga e Pellegrino non incidono, palo di Orsolini; VOTI e TABELLINO Bologna-Parma 0-1: le pagelle e la cronaca; Bologna ectoplasmatico: il Milan passeggia 3-0 al Dall’Ara | Analisi e pagelle della sconfitta; Bologna-Parma 0-1 LE PAGELLE | Corvi decisivo, Ordonez chirurgico.

Bologna-Lazio 1-1 (2-5 dcr), le pagelle: Noslin (7) decisivo dalla panchina, Castro lotta (7), Provedel (8) decisivo ai rigoriLa Lazio vince ai rigori ed elimina il Bologna, garantendosi il pass per la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Decisivi i calci di rigore, così come era accaduto ieri ... ilmessaggero.it

Bologna-Lazio 2-5 dcr, pagelle e tabellino: Provedel decisivo ai rigori, pesano gli errori di Ferguson e Orsolini, Taylor chiude i contiPer la seconda serata di fila, i quarti di finale di Coppa Italia vengono decisi ai calci di rigore: ad avere la meglio è la Lazio, che affronterà l'Atalanta nella duplice semifinale in programma tra ... goal.com

90' | Bologna-Lazio 2-5 D.C.R. SEGNA TAYLORRRRRR IL RIGORE DECISIVO LA LAZIO È IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA! #laziopress #bolognalazio #coppaitalia x.com

COPPA ITALIA I In campo Bologna-Lazio DIRETTA GOL e FOTO per l'accesso diretto alla semifinale contro l'Atalanta #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/2026/02/10/coppa-italia-bologna-lazio-in-campo-mercoledi-alle-21-diretta_827ad4d2-d96e-4e1 - facebook.com facebook