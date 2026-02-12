Questa mattina a Benevento un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti aggravati ai danni dell’ex compagna. L’uomo, che era ai domiciliari, perseguitava e picchiava la donna dal 2016, quando la loro relazione era finita. La vittima ha deciso di denunciare e ora il quarantenne si trova in manette.

Un arresto ai domiciliari: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Benevento che ha eseguito un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di un quarantenne accusato di maltrattamenti aggravati ai danni della ex compagna. Il provvedimento è stato disposto nell’ambito delle nuove norme introdotte dalla legge sul femminicidio. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Un’escalation di violenze dal 2016 Persecuzioni e minacce dopo la fine della relazione Il sequestro del telefono Le indagini e la ricostruzione dei fatti La Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, ha portato avanti un’attività investigativa che ha permesso di delineare un quadro indiziario particolarmente grave nei confronti dell’indagato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Orrore a Benevento, 40enne maltrattava la ex compagna dal 2016 dopo la fine della relazione, arrestato

