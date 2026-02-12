oroscopo del 13 febbraio 2026 luna in capricorno e venere di fuoco

Questa mattina, i lettori di RomaDailyNews si svegliano con un cielo carico di energia. La Luna in Capricorno e Venere di Fuoco portano una giornata intensa, con molti segni pronti a muoversi con decisione. Le stelle suggeriscono di approfittare di questa atmosfera per mettere in fila i progetti e affrontare le sfide con determinazione.

Buongiorno ai lettori di RomaDailyNews. Questo venerdì 13 febbraio si presenta sotto un cielo di grande sostanza. La Luna transita nel segno del Capricorno, portando una ventata di rigore e ambizione che ben si sposa con il ritmo produttivo della nostra città. È il momento di costruire, di dare forma ai sogni e di non temere la fatica. Tuttavia, l’influsso di Mercurio in Acquario suggerisce di non restare ancorati al passato: Roma oggi vi chiede di essere moderni, tecnologici e aperti al dialogo. Prepariamo i cuori per il weekend, ma con i piedi ben piantati a terra. Ariete (21 marzo – 19 aprile). 🔗 Leggi su Romadailynews.it

