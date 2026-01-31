Gli scienziati hanno confermato che le onde gravitazionali rilevate rispecchiano le previsioni di Einstein. Per la prima volta, strumenti avanzati hanno rilevato segnali che dimostrano come la teoria della relatività generale tenga anche in situazioni di gravità molto forte. Questi risultati rafforzano la validità delle idee di Einstein, a più di un secolo dalla loro formulazione.

A oltre un secolo dalla sua formulazione, la teoria della relatività generale di Albert Einstein ha superato un nuovo test di precisione senza precedenti, confermando la sua validità anche in condizioni estreme di gravità. L’esperimento è stato condotto dalla collaborazione internazionale LIGO-Virgo-KAGRA, che ha analizzato il segnale GW250114, considerato il più chiaro e definito mai registrato dalle onde gravitazionali. L’evento, avvenuto nel gennaio 2025, è stato generato dalla fusione di due buchi neri, un fenomeno che genera campi gravitazionali così intensi da mettere a dura prova qualsiasi teoria fisica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Onde gravitazionali confermano con precisione i principi della relatività di Einstein

Approfondimenti su Onde Gravitazionali

A più di cento anni dalla sua formulazione, la teoria della relatività generale di Albert Einstein si dimostra ancora valida.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Capire la Relatività Ristretta: il genio di Einstein e lo spazio-tempo

Ultime notizie su Onde Gravitazionali

Argomenti discussi: Einstein supera la prova del cosmo: l’eco di due buchi neri conferma la relatività generale; La relatività supera il test delle onde gravitazionali; La relatività supera il test delle onde gravitazionali.

A 10 anni dalla prima rilevazione delle onde gravitazionali arriva la conferma del teorema di HawkingSono passati circa dieci anni dalla prima rilevazione delle onde gravitazionali. Molto è stato fatto in questo tempo permettendo anche di avere un'ulteriore conferma del teorema di Hawking sull'area ... hwupgrade.it

Compleanno con sorpresa per le onde gravitazionaliIl 14 settembre di dieci anni fa veniva ascoltato sulla Terra il primo 'cinguettio' dall'universo: così i ricercatori di tutto il mondo chiamarono il primo segnale di un'onda gravitazionale quando, ... ansa.it

Einstein Telescope: sorgerà in Sardegna il nuovo telescopio che osserverà le onde gravitazionali Con la candidatura della Sassonia e l'accordo fra Italia e Germania, le possibilità che questo grande laboratorio sorga in Sardegna sono in crescita. Ne ha parl - facebook.com facebook

#Einstein ha ancora ragione, la relatività passa (per ora) il test delle #onde #gravitazionali x.com