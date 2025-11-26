Non ero in me quando è successo Omicidio Centelleghe disposta la perizia psichiatrica per Badhan

IL PROCESSO. L’accertamento diagnostico su Jashandeep Badhan è stato deciso oggi dalla Corte. Il 20enne è accusato dell’omicidio di Sara Centelleghe a Costa Volpino nella notte tra il 26 e il 26 ottobre del 2024. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Non ero in me quando è successo». Omicidio Centelleghe, disposta la perizia psichiatrica per Badhan

