Sopralluogo regionale sui ciliegi di via XX Settembre | l' assessore Comazzi a Como il 2 dicembre

Quicomo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Como torna al centro dell’attenzione regionale per la vicenda dei ciliegi giapponesi di via XX Settembre. Martedì 2 dicembre, alle ore 10, l’assessore al Territorio e sistemi verdi di Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, sarà in città per un sopralluogo tecnico finalizzato a verificare. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

sopralluogo regionale ciliegi viaSopralluogo regionale sui ciliegi di via XX Settembre: l'assessore Comazzi a Como il 2 dicembre - Como torna al centro dell’attenzione regionale per la vicenda dei ciliegi giapponesi di via XX Settembre. Segnala quicomo.it

sopralluogo regionale ciliegi viaComo, per i ciliegi è sfida sul tempo: l’assessore regionale Comazzi a Como martedì 2 dicembre - Ora è sfida contro il tempo tra l’assessore regionale Gianluca Comazzi e il sindaco di Como Alessandro Rapinese sul destino dei ciliegi di via XX Settembre. comozero.it scrive

sopralluogo regionale ciliegi viaCiliegi, l’assessore regionale 'punge' Rapinese e annuncia un sopralluogo a Como - Dopo le polemiche sulla mail “mai letta”, la Regione conferma la disponibilità al dialogo e manda i tecnici a verificare lo stato dei ciliegi di via XX Settembre ... Scrive quicomo.it

Cerca Video su questo argomento: Sopralluogo Regionale Ciliegi Via