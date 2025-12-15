Battocletti regina d’Europa | bis d’oro nel cross e Italia in festa
Nadia Battocletti si afferma nuovamente come protagonista nel panorama del cross europeo, conquistando il titolo continentale per la seconda volta. La talentuosa atleta italiana dimostra tutta la sua determinazione e talento, regalando all’Italia un risultato storico e consolidando la sua posizione tra le migliori del continente.
Ancora lei, ancora davanti a tutte. Nadia Battocletti si conferma regina del cross europeo e regala all’Italia un nuovo, straordinario titolo continentale. A Lagoa, in Portogallo, la fuoriclasse trentina ha firmato una gara d’autorità, chiusa con un margine netto sulle avversarie e con l’ennesima. Trentotoday.it
