Nadia Battocletti si afferma nuovamente come protagonista nel panorama del cross europeo, conquistando il titolo continentale per la seconda volta. La talentuosa atleta italiana dimostra tutta la sua determinazione e talento, regalando all’Italia un risultato storico e consolidando la sua posizione tra le migliori del continente.

Ancora lei, ancora davanti a tutte. Nadia Battocletti si conferma regina del cross europeo e regala all'Italia un nuovo, straordinario titolo continentale. A Lagoa, in Portogallo, la fuoriclasse trentina ha firmato una gara d'autorità, chiusa con un margine netto sulle avversarie e con l'ennesima.

Battocletti regina d'Europa: bis d'oro nel cross e Italia in festa - Per il Trentino è un successo che vale doppio: Battocletti continua a portare in alto il nome del territorio sui palcoscenici internazionali, confermandosi simbolo di eccellenza sportiva e di passione