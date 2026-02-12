Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | domani a Livigno una delle finali più spettacolari dei Giochi

Domani a Livigno si svolge una delle finali più attese delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La località alpina si prepara a ospitare l’half pipe maschile, uno degli eventi più spettacolari del programma dei Giochi. Gli atleti sono pronti, e l’intera zona si mobilita per assistere a una sfida che promette emozioni forti e grandi sorprese.

Livigno si conferma sempre più il centro nevralgico delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e domani, venerdì 13 febbraio 2026, ospiterà uno dei momenti più attesi, nonché una delle finali più spettacolari di tutto il programma dei Giochi, quella, cioè, dell'half pipe maschile.

