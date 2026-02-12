Olimpiadi Lollobrigida è bis dorato

Francesca Lollobrigida si prende due medaglie d’oro alle Olimpiadi di Milano. Dopo aver vinto nei 3000, la pattinatrice di Ladispoli ha bissato trionfando anche nei 5000 con il tempo di 6’46”17. La sua performance ha acceso l’entusiasmo tra il pubblico milanese e consacrato la sua carriera.

Immensa, unica, magica. Francesca Lollobrigida, dopo la vittoria nei 3000 trionfa anche nei 5000. Troppa la fame d'oro per la pattinatrice di Ladispoli che anche stasera ha infiammato Milano grazie al tempo di 6'46"17. Appena dieci centesimi di distacco dall'olandese Merel Conijn, che resta in scia salendo sul secondo gradino del podio che si completa con la gara della norvegese Ragne Wiklund. Distacchi minimi per una gara mozzafiato, celebrata con un giro d'onore da brividi, avvolta da una bandiera tricolore più forte che mai. L'emozione è palpabile al Milano Speed Skating Stadium, l'Italia ha gli occhi puntati solo sulla 35enne che firma una doppietta riuscita soltanto a cinque atlete nella storia della pista lunga.

