Olimpiadi 2026 curling femminile | Italia ko anche contro la Corea

La squadra italiana di curling femminile ha perso anche contro la Corea del Sud. La partita, decisiva per chiudere il girone, si è conclusa con una sconfitta che complica il cammino delle azzurre verso le fasi finali. La nazionale italiana continua a cercare la prima vittoria in questo torneo olimpico a Milano-Cortina.

Dopo l’esordio deludente contro la Svizzera, le azzurre, guidate dalla skip Stefania Constantini insieme alle compagne Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Elena Mathis e Rebecca Mariani, cercavano un risuolato positivo per rilanciare le proprie ambizioni in aut competizione in cui solo le prime quattro accendono alle semifinali. Il match, però, si è rivelato difficile per la squadra italiana, costretta ad arrendersi ad una Corea del Sud più forte ed organizzata. La partita ha preso una piega negative per l’Italia già nei primissimi end, con la Corea del Sud capace di imporre il proprio ritmo e costruire un vantaggio significativo.🔗 Leggi su Sportface.it

Questa mattina si sono aperti i match del curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina alle Olimpiadi, la partita tra Italia e Corea del Sud si è conclusa senza gol, con il risultato di 0-0.

