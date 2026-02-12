Olimpiade Culturale | sabato 14 e domenica 15 febbraio in Cascina Cuccagna a Milano

Sabato e domenica, Cascina Cuccagna a Milano si anima con l’Olimpiade Culturale dedicata alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Due giorni di eventi gratuiti, incontri e attività che coinvolgono tutta la comunità. La cascina nel quartiere Porta Romana si trasforma in un punto di ritrovo, con colori, sport e tanta socialità, per celebrare l’atmosfera olimpica in modo semplice e acceso.

 La “domenica bestiale”  con l’edizione del sabato a Cascina Cuccagna si tinge dei colori e degli sport delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: sa bato 14 e domenica 15 febbraio Cascina Cuccagna che si trova in zona Porta Romana, nel quartiere dove ha sede il Villaggio Olimpico, propone un fine settimana comunitario di cultura, incontri e socialità aperti e gratuiti e uno spazio accogliente e condiviso in cui ritrovarsi, scoprire e godersi momenti in compagnia. Un programma per tutte le età ispirato dalle Olimpiadi. Il programma de "La domenica bestiale con l’edizione del sabato. al rifugio" è pensato per tutte le età e prende spunto dalle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

