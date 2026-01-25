Oleggio Basket gli Squali tornano alla vittoria contro Mago Marnate

L'Oleggio Basket torna alla vittoria nella seconda giornata di ritorno del campionato B Interregionale. La squadra, giocando in casa, ha ottenuto un risultato positivo contro Mago Marnate, con il punteggio di 79-73. Questa vittoria rappresenta un passo importante nel cammino stagionale, consolidando la posizione in classifica e rafforzando la fiducia del team.

Tornare alla vittoria e farlo fra le mura di casa. L'Oleggio Magic Basket nella seconda giornata di ritorno di B Interregionale conquista due punti importanti contro Mago Marnate vincendo 79-73.In campo per gli Squali Ceccato, Jovanovic, Youssed, Restelli e Gulic; per Mago Augusto, Doneda.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche: Oleggio Basket: Squali di nuovo in campo in casa contro Saronno

Leggi anche: Oleggio Basket, gli Squali incontrano la capolista Sangiorgese

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Basket, sconfitta in casa per gli Squali: passa Pizzighettone; Oleggio Basket, il girone di ritorno ricomincia da Gallarate; Basket serie B, sconfitta a Gallarate per Oleggio; Serie B - Squali Oleggio, contro Mago Marnate è una vittoria importante.

Oleggio Basket, gli Squali tornano alla vittoria contro Mago MarnateTornare alla vittoria e farlo fra le mura di casa. L'Oleggio Magic Basket nella seconda giornata di ritorno di B Interregionale conquista due punti importanti contro Mago Marnate vincendo 79-73. In ... novaratoday.it

Serie B - Squali Oleggio, contro Mago Marnate è una vittoria importanteTornare alla vittoria e farlo fra le mura di casa. L'Oleggio Magic Basket nella seconda giornata di ritorno di B Interregionale conquista due punti importanti contro Mago Marnate ... pianetabasket.com

Oleggio Magic Basket, variazioni di date e orari per tre gare di ritorno - facebook.com facebook