Sorteggio Mondiali ancora Norvegia nel girone di ferro dell’Italia
Gli Azzurri di Gattuso, se dovessero passare i playoff di marzo, sarebbero inseriti in ultima fascia. Ecco le possibili avversarie Nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18 ore italiane, si terranno i s orteggi dei dodici gruppi dei Mondiali del 2026 che si disputeranno in Usa, Messico e Canada. La prima rassegna iridata a 48 squadre, la prima che prevede i sedicesimi di finale dopo la fase a gironi. A passare il turno saranno le prime due e le otto migliori terze. Gattuso con la Coppa del Mondo (foto Ansa) – Calciomercato.it L’ Italia sarà protagonista indiretta a Washington. Nella quarta urna non ci sarà la pallina con il nome degli Azzurri, ma quella con scritta Playoff Uefa A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Oggi alle 18:00 il sorteggio dei gironi dei Mondiali: come funzionano e la suddivisione delle squadre Vai su X
Dove vedere il sorteggio dei Mondiali 2026: orari, data, fasce, diretta tv e streaming - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Alle 18 il sorteggio dei gironi mondiali: date, fasce, teste di serie. L'Italia per ora è una "X" - A Washington prende forma il torneo a 48 squadre che si giocherà dall'11 giugno al 19 luglio tra Usa, Canada e Messico. gazzetta.it scrive
Mondiali 2026, oggi il sorteggio dei gironi: orario e dove vederlo - Presenti Donald Trump, il primo ministro canadese Mark Carney e la presidente messicana Claudia ... Come scrive tg24.sky.it
Sorteggio Mondiali 2026 orario e diretta tv. Come funziona, gironi e fasce: cosa rischierebbe l’Italia - Azzurri non ancora qualificati ma potenzialmente inseriti nell’urna con la dicitura “Playoff UEFA A”: chi vincerà quel percorso andrà in una delle 12 pool come squadra di quarta fascia ... Da italiaoggi.it
Mondiale 2026, oggi alle 18 il sorteggio che definirà i gironi: ecco le regole e il calendario delle sfide - Kennedy Center si terrà il sorteggio che andrà a definire i giorni del Mondiale 2026 ... Secondo ilnapolista.it
Sorteggio Mondiali 2026, a che ora e dove vederlo in TV: gironi, fasce e criteri - Perché a Washington si effettua il sorteggio dei gironi dei Mondiali 2026. Secondo fanpage.it
Mondiali 2026, oggi il sorteggio dei gironi in streaming su SportMediaset - L'inizio del Mondiale 2026 si avvicina e oggi conosceremo la composizione dei gironi della competizione che si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Secondo msn.com