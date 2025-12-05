Gli Azzurri di Gattuso, se dovessero passare i playoff di marzo, sarebbero inseriti in ultima fascia. Ecco le possibili avversarie Nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18 ore italiane, si terranno i s orteggi dei dodici gruppi dei Mondiali del 2026 che si disputeranno in Usa, Messico e Canada. La prima rassegna iridata a 48 squadre, la prima che prevede i sedicesimi di finale dopo la fase a gironi. A passare il turno saranno le prime due e le otto migliori terze. Gattuso con la Coppa del Mondo (foto Ansa) – Calciomercato.it L’ Italia sarà protagonista indiretta a Washington. Nella quarta urna non ci sarà la pallina con il nome degli Azzurri, ma quella con scritta Playoff Uefa A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Sorteggio Mondiali, ancora Norvegia nel girone di ferro dell’Italia