Patente ritirata ad assessora regionale Manetti | accompagnata da Giani in Prefettura a Firenze
Patente sospesa a Cristina Manetti, attuale assessora regionale alla felicità e cultura nella giunta Giani bis in Toscana. Fu Eugenio Giani, presidente Regione Toscana, a raggiungere l’allora sua capa di gabinetto Manetti in A11, fermata dalla Polizia Stradale, e ad accompagnarla in prefettura. E’ quanto emerge dalla risposta del ministero Interno all’interrogazione a risposta scritta della deputata pratese Chiara La Porta, presidente FdI Consiglio regionale della Toscana. Documento a firma sottosegretaria Wanda Ferro p ubblicato via Fb mercoledì 26 novembre in cui si ricostruisce quanto accaduto lunedì 13 ottobre scorso. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
